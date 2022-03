"Der Schneeleopard" FOTO: Vincent Munier „Unverhofftes Geschenk“ Die bewegende Kino-Doku „Der Schneeleopard” Von dpa | 10.03.2022, 08:03 Uhr | Update vor 23 Min.

Rund 90 Minuten kann man jetzt an der geduldigen Suche nach einer seltenen Raubkatze in Tibet teilnehmen. Langweilig? Überhaupt nicht. Die preisgekrönte Doku „Der Schneeleopard“ wirkt in Krisenzeiten zudem sehr beruhigend.