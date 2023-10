Bislang hielten Dieter Hallervorden (88) und Otto Waalkes (75) ihre Pläne unter Verschluss, doch jetzt lüfteten sie auf Sylt ihr gut gehütetes Geheimnis in der Sansibar von Herbert Seckler. Die beiden beliebten Komiker, die seit Jahrzehnten befreundet sind, arbeiten an einem gemeinsamen Buch. Im Sommer wurde in einer Weinlaune die Idee geboren, ein gemeinsames Buch zu schreiben.

Aber warum ein Buch und warum eigentlich erst jetzt? „Weil jetzt die richtige Zeit dafür ist“, sind sich beide einig und prosten sich gut gelaunt zu. Auf Sylt besprachen sie jetzt die ersten Kapitel. Und der Name des Buches? „Play of the Game“ – so lautet zumindest der Arbeitstitel.

Glücklich auf Sylt: Didi Hallervorden und seine Frau Christiane Zander in der Sansibar. Sie machen regelmäßig Urlaub auf Sylt, dieses Mal wohnen sie zum ersten Mal im Arosa in List.

Und natürlich trafen sie sich dafür in ihrem Lieblingslokal auf der Insel: in der Sansibar. Beide lieben den Charme der wohl bekanntesten Bretterbude Deutschlands.