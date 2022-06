Preise sind so viel wert wie ihre Juroren. In diesem Jahr entscheiden ein paar „externe Experten“ (Burda-O-Ton) wie Peter Maffay, Sarah Wiener und Eva Padberg. In der Überzahl sind Chefredakteure des Burda-Verlags – von „Bunte“ über „Focus“ und „SuperIllu“ bis „Instyle“. Das Publikum wählt den besten TV-Film des Jahres aus. Zur Auswahl stehen unter anderem die Tellkamp-Verfilmung „Der Turm“ und der Historienkracher „Die Rache der Wanderhure“. Was ist besser? Bildungs-TV oder Mittelalter-Trash? Auch diese Wahl beweist: Der Wahnsinn gehört beim Bambi zum Konzept.

Viele Preisträger sind bereits bekannt: So wird der „Weltraumspringer“ Felix Baumgartner eine Trophäe in der Kategorie „Millennium“ bekommen. Showmaster Joachim Fuchsberger (85) erhält das goldene Kitz für sein Lebenswerk. Pandamasken-Rapper Cro wird in der Sparte „Pop national“ geehrt, Céline Dion bekommt das „Entertainment“-Bambi. Die Boygroup One Direction bekommt den Preis in der Kategorie „Pop international“.

Den „Sport“-Bambi holen sich die Helden des olympischen Sommers ab: die Beach-Volleyballer und Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann. Als „Shootingstar“ wird Andreas Gabalier geehrt – der Österreicher rockt seit Kurzem die Volksmusik und hat schon den Beinamen „James Dean der Alpen“. Der Eintritt zur Gala ist traditionell den Wichtigen aus Politik, Medien, Showbiz und Wirtschaft vorbehalten. Die Show wird neben der Düsseldorfer Stadthalle aber immerhin als „Public Viewing“-Event übertragen. Tausende können das Spektakel unter freiem Himmel verfolgen.

Der Bambi im Live-Ticker

Können Sie den Bambi ernst nehmen? Wir auch nicht! Ein Grund mehr, die Sache anzusehen. Heute Abend sind die Redakteure der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ also mit von der Partie: Ab 20.15 Uhr sitzen sie vor dem Fernseher und kommentieren im Ticker unter www.noz.de live die Highlights einer hoffentlich wieder schön verrückten Gala der Extraklasse.