„What the fuck?“ – Das heißt auf Deutsch in etwa „Heilige Scheiße!“ und ist der Erkennungsslogan eines einflussreichen Nachrichtenmanns: LeFloid . Er diskutiert auf seinem Info-Kanal die Aufregung um Bushido genauso wie südamerikanische Lynchmorde und den Fall Snowden. Rund 800000 Fans haben LeNews bei YouTube abonniert; abgerufen wurden die Videos schon über 80 Millionen Mal.

Überhaupt sind die Zahlen der YouTuber eindrucksvoll: Die Beauty-Ratgeberin Daaruum hat etwa 400000 Abonnenten, bei den Kasachen-Komikern Die Aussenseiter sind es 1,25 Millionen, die Comedy von Y-Titty gucken über zwei Millionen Abonnenten. Bei solchen Zahlen werden auch an Überalterung leidende Fernsehanstalten aufmerksam. Längst engagieren sich ARD und ZDF bei YouTube. Mit Erfolg? Den Kanal von „Wetten, dass..?“ haben gerade mal 12000 Fans abonniert. Wo Nachmachen nicht hilft, bleibt immer noch das Aufkaufen: Die Anarcho-Komikerin Coldmirror beliefert mit ihren Trash-Synchronisationen berühmter Filme jetzt auch den Spartenkanal Einsfestival. Die Privaten versuchen YouTube sogar zu kopieren – mit ihren eigenen Portalen MyVideo (ProSiebenSat.1) und Clipfish (RTL). Auf diese Weise setzt das Internet auch für das Fernsehen Trends; mit dem internetfähigen Smart-TV hat sich die Geräteindustrie schon darauf eingestellt. „Die Fernbedienung wird es nicht mehr lange geben“, meint denn auch Moritz Meyer von Mediakraft – einer Firma mit dem Werbeslogan: „Wir sind der größte Online-TV-Sender Deutschlands!“

Wer ist relevanter?

Das Unternehmen ist ein Verbund von YouTubern, die mit 250 Kanälen über zehn Millionen Zuschauer (Unique User) erreichen. Das Wachstumspotenzial der Branche macht der Blick in die USA deutlich: Dort erzielt das auf Games spezialisierte Network Machinima mit 239 Millionen Abonnenten von 8000 Kanälen jeden Monat zwei Milliarden Videoabrufe.

In seiner Gesamtheit erreicht YouTube in den USA nach Firmenangaben schon jetzt mehr 18- bis 34-Jährige als jedes Kabel-TV-Netzwerk. Für Deutschland relativiert Meyer den Vergleich. In Budget und Reichweite, sagt er, seien die YouTuber hinter den Fernsehanstalten noch weit abgeschlagen. „Aber in der jugendlichen Zielgruppe haben wir die höhere Relevanz.“ Die Zahlen geben ihm recht: Natürlich gucken auch Jugendliche noch fern. Aber die Begeisterung für das Fernsehen ist der jungen Zielgruppe eingebrochen: Während die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren im letzten Jahr täglich 242 Minuten vor dem Fernseher saß, waren es bei den 14- bis 29-Jährigen nur noch 138 Minuten.

Das Internet hat bei ihnen mit 150 Minuten überholt, wie aus einer Metastudie des „Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen“ hervorgeht. Am liebsten sind die jungen User bei Facebook – und gleich danach bei YouTube. Seit 2008 geht das Videoportal auch in Deutschland Kooperationen ein, bei denen Channel-Betreiber an Werbeeinblendungen mitverdienen. Seitdem werden Klicks zu Geld. Wer sich einem Network wie Mediakraft anschließt, gibt einen Teil davon weiter – und bekommt dafür Unterstützung bei der Channel-Verwaltung, in Rechtefragen und bei der Infrastruktur. Mediakraft bietet seinen Partnern eigene Studios für ihre Videos an. „Die Nutzer erwarten Professionalität“, sagt Meyer. „Wer erfolgreich sein will, hat einen Fulltime-Job.“ Firmen wie die Hamburger Tube Agency gehen noch einen Schritt weiter und werden zu Agenten ihrer Künstler.

Burger-Promo ist Inhalt

Eine weitere Einnahmequelle ist Product-Placement. Wenn die Video-Blogger Alexibexi und iBlali in ihren Shows neue McDonald’s-Burger kreieren, unterbricht die Reklame nicht das Programm. Sie ist das Programm. 600000 iBlali-Fans haben es gesehen – fast jeder seiner Abonnenten, die er alle zum Mitmachen auffordert.