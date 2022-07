ARCHIV - Die Moderatorin Caren Miosga lächelt vor der Verleihung der 57. Grimme-Preise. Foto: Henning Kaiser/dpa FOTO: Henning Kaiser up-down up-down Medien Corona vermasselt Miosga „Tagesthemen“-Jubiläumssendung Von dpa | 16.07.2022, 14:47 Uhr

„Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga ist unmittelbar vor ihrer Sendung zum 15-jährigen Dienstjubiläum durch eine Corona-Infektion ausgebremst worden. „Mann, ist das doof. Ausgerechnet heute, an meinem Freudentag, 15 Jahre "Tagesthemen" (...), kann ich leider nicht im Studio stehen“, bedauerte die 53-Jährige in einem am Samstag auf Twitter verbreiteten Videoclip. Darin erklärt sie mit hörbar belegter Stimme, dass sie genau das habe, „was gefühlt alle anderen auch gerade haben“, Corona. In dem Clip wünscht sie allen, die mit dem Virus infiziert sind, gute Besserung und bedankt sich für die Glückwünsche, die sie zum „Tagesthemen“-Jubiläum bereits erhalten habe.