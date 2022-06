Dieses Bild wird es am Kalkberg vorerst nicht geben: Alexander Klaws als Winnetou FOTO: Karl-May-Spiele up-down up-down Alexander Klaws hat Corona Karl-May-Spiele in Bad Segeberg feiern ohne ihren Winnetou Premiere Von Guido Behsen | 24.06.2022, 10:21 Uhr

Die Entscheidung ist gefallen: Alexander Klaws kann aufgrund seiner Corona-Erkrankung am Sonnabend nicht bei der Premiere von „Der Ölprinz“ am Kalkberg auftreten. Winnetou wird aber trotzdem wie angekündigt am Kalkberg reiten.