Produziert wurde die Serie eine Dekade lang: Von 1990 bis 2000 entstanden 293 Folgen in zehn Staffeln. In Deutschland strahlte RTL „BH 90210“ ab 1992 aus. Für heutige Mittdreißiger bieten die alten Folgen eine lustige Zeitreise: Das also war die Mainstream-Definition der Coolness – acht Schüler, die in zu weiten Pullis über Diätpillen stritten. Ihre hochgekrempelten Ärmel, ihre flatternden Shirts in leibhohen Karottenjeans wecken inzwischen beklommene Gefühle. Damals definierten sie den modischen State of Art. Schon mit dem Titel der Serie war der tonangebende Kosmos umrissen, der Postleitzahlen-Bezirk der Schickeria. Verächtern der Serie, der Punk-Jugend, bewies deshalb schon das Logo: Brenda und Brandon, Kelly und Steve, Dylan, Andrea, Donna und David sind verkommene Konsumpropagandisten. Auch das Leben der BH-90210-Stars wies in diese Richtung. „Meinen Vierradantrieb-Geländewagen Ford Bronco II halbe ich meinem Halbbruder Keith geschenkt. Er verbrauchte zu viel Benzin“, verriet der 19-jährige Brian A. Green alias David 1992 der „Bravo“. Der Vorwurf verkennt, dass die Fans der Serie nicht nur Modevorbilder suchten, sondern auch kritische Töne zum Oberflächen-Glanz schätzten. Das Luxusleben von Kelly? Es verdeckte doch nur ihr Elend im Palast einer alleinerziehenden Alkoholikerin! Der Promi-Sohn Steve? Er konnte sich für kein Geld der Welt eine Freundin kaufen!

Auf den Glamour blickt die Serie mit dem halb sehnsuchtsvollen, halb spießigen Blick von Zuschauern, die sich eben auch nicht alles leisten können. Ihre Identifikationsfiguren sind das Zentrum der Erzählung: Familie Walsh mit den Zwillingen Brenda und Brandon. Zugezogenen aus Minneapolis, errichtet das Quartett in der Villenherrlichkeit eine bürgerliche Enklave. Durchgesessene Sofas und Deko-Hähne signalisieren eine muffige, kerngesunde Behaglichkeit, die Vater und Mutter Walsh gegen die Geldhölle von Beverly Hills verteidigen.

Die Anfechtungen sind gewaltig; und die Drehbuchautoren bereiten ihre Zuschauer fleißig auf die Härten des Daseins vor – auf alle! Alkoholismus und Selbstmord zählen ebenso zum Themenkatalog wie Abtreibung, Teenage-Schwangerschaft, Aids, Vergewaltigung. Dass ein solches Übermaß an Didaktik einmal als cool galt, ist ein dramaturgisches Wunder. Das gilt auch für die Figurenzeichnung: Als das Peach Pit einem Neubau weichen sollte, verteidigte Brandon seine Stammkneipe da nicht sogar gegen den eigenen Vater? Stimmt; trotzdem fällt an dem Rebellen heute vor allem sein anpasslerisches Alltags verhalten auf. War Dylan nicht ein einsamer Wolf, ein tragischer Millionär und ein gefährdeter Trinker? Er war es, aber er war auch ein Teenie, der Brendas grausige Spießer-Mutter als unangefochtene Autorität akzeptierte. Wie seine Helden war das ganze Format: unschlagbar cool. Und grundsolide.

„Beverly Hills, 90210“ erscheint bei Paramount auf DVD. Zuletzt wurde die achte Staffel veröffentlicht.

