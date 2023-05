ESC-Sänger Chris Harms Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Musik-Event Chris Harms vor ESC: Schwanke zwischen entspannt und panisch Von dpa | 07.05.2023, 16:09 Uhr

Wenige Tage vor dem Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool macht sich beim deutschen ESC-Teilnehmer Lord of the Lost schon etwas Lampenfieber breit. „Der ESC ist natürlich auch wieder etwas ganz Neues“, sagte Sänger Chris Harms (43) dem Portal eurovision.de, das die ARD zu dem Gesangswettbewerb freigeschaltet hat. „Das heißt, ich schwanke immer, je nach Tagesform, manchmal auch im Minutentakt, zwischen völlig entspannt und teilweise fast panisch.“ Die Hamburger Rockband vertritt Deutschland beim ESC.