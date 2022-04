Carolin Kebekus FOTO: Henning Kaiser Kirche Carolin Kebekus: Haltung von Woelki ist „schizophren“ Von dpa | 16.04.2022, 09:31 Uhr | Update vor 1 Std.

Carolin Kebekus hält die derzeitige Haltung des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki für „schizophren“. „Das ist ja gar nicht mehr zu toppen, diese Ignoranz“, sagte die in Köln lebende Komikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Wie schizophren das ist, einerseits den Rücktritt anzubieten, aber gleichzeitig zu sagen „Ich will zurück in mein Amt“.“ Woelki (65) hatte Papst Franziskus (85) seinen Rücktritt angeboten, worüber dieser aber erst später entscheiden will. Einstweilen ist Woelki weiter im Amt. Er hat die Gläubigen im Erzbistum Köln um eine zweite Chance gebeten, nachdem es zuvor zu einer Vertrauenskrise gekommen war.