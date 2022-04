Komikerin Carolin Kebekus bewundert Baerbock FOTO: Rolf Vennenbernd Leute Carolin Kebekus bewundert Annalena Baerbock Von dpa | 10.04.2022, 09:02 Uhr | Update vor 2 Std.

Carolin Kebekus bewundert Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). „Ich bin einfach nur voller Respekt für diese Frau“, sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Wie krass ist Annalena Baerbock! Wahnsinn! Und wie viele Leute ich kenne, die vorher zu mir gesagt haben: „Nee, die Baerbock, die find ich irgendwie blöd. Die hat auch noch nicht so viel Erfahrung. Und wie will die gegen Leute wie Putin und Erdogan bestehen?““ Das Gegenteil habe sich als richtig erwiesen. „Ich finde es total gut, dass diese junge Frau jetzt Deutschland repräsentiert gegen diese ganzen Despoten.“