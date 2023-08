Fußballfans dürften sich den 18. August dick im Kalender angestrichen haben. An diesem Tag eröffnen der SV Werder Bremen und der FC Bayern München die neue Bundesligasaison im Bremer Weserstadion. Seit einigen Jahren wird dabei vor dem Anpfiff des Auftaktspiels die deutsche Nationalhymne von einem Künstler oder einer Band live intoniert.

Bekannt aus „The Voice Of Germany“

Wie die Deutsche Fußball Liga mitteilte, wird die Berliner Band The BossHoss in diesem Jahr diesen Part übernehmen. Der Gruppe um die beiden Frontmänner Alec Völkel und Sascha Vollmer gelang 2011 mit dem Song „Don‘t Gimme That“ der Durchbruch. In diesem Jahr veröffentlichten die Musiker ihr neues Album „Electric Horsemen“. Zudem waren Völkel und Vollmer mehrfach Coaches in der Castingshow „The Voice Of Germany“.

Vor The BossHoss sangen bereits einige bekannte Bands und Künstler die deutsche Nationalhymne zum Auftakt der neuen Bundesligasaison. Im vergangenen Jahr intonierte die Sängerin Carolin Niemczyk von der Band Glasperlenspiel die Hymne. 2021 trat ESC-Teilnehmer Michael Schulte vor den Fußballfans auf. Weitere Musiker waren Sasha (2020), Nico Santos (2019), Max Mutzke (2018), Namika (2017) und Tim Bendzko (2016).

Die Partie zwischen Werder Bremen und Bayern München startet am kommenden Freitag um 20.30 Uhr und wird live bei DAZN und Sat.1 übertragen.