Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat an der Torwand im ZDF-“Sportstudio“ deutlich mehr Geschick bewiesen als der britische Prinz Harry. Zweimal traf der 63 Jahre alte SPD-Minister in der Nacht zum Sonntag das untere Loch in der Wand, mehrfach verpasste er es nur ganz knapp. Harry (38) hingegen traf gar nicht – und hatte das schon vorher geahnt.

Der Prinz atmete tief durch und fragte das Moderatorenteam, was denn passiere, wenn man am Ende null Treffer habe. „Warum muss ich denn anfangen?“, fragte er dann zu Beginn. Und als er nach den ersten drei Fehlschüssen den Ball an Pistorius weiterreichte, kommentierte er die Ballqualität: „Der ist nichts.“

Hier können Sie sich das Torwandschießen im Video anschauen:

Prinz Harry: Pistorius sollte Bundestrainer werden

In Anspielung auf einen vorher gezeigten Beitrag zur Kritik an Fußballbundestrainer Hansi Flick nach dem verlorenen Spiel der Nationalmannschaft, sagte Harry schließlich lachend zu Pistorius: „Ist das der neue Fußballtrainer jetzt für Deutschland? Das können Sie doch noch nebenher machen. Der Mann für alle Fälle sozusagen.“

Harry und Pistorius waren anlässlich der Invictus Games im „Sportstudio“ zu Gast. Die sportlichen Wettkämpfe für kriegsversehrte Soldaten waren am Samstag in Düsseldorf eröffnet worden.