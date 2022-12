Boris Becker hat unter anderem mit Apple TV+ einen Deal für eine exklusive Dokumentation abgeschlossen. Foto: dpa/Apple TV+ up-down up-down Exklusive TV-Produktionen Boris Becker sichert sich Millionen-Deals: Was passiert mit seinen Einnahmen? Von Maria Lentz | 16.12.2022, 12:10 Uhr

Ex-Tennisstar Boris Becker ist nicht nur aus der Haft entlassen und zurück in Deutschland, er hat sich auch TV-Deals mit Gagen in Millionenhöhe gesichert. Doch hat er überhaupt etwas davon oder geht das Geld in die Insolvenzmasse?