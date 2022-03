Jan Böhmermann FOTO: Rolf Vennenbernd Pandemie Böhmermann hat Corona: „Der kleine Schlawinerstrich“ Von dpa | 07.03.2022, 13:31 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Satiriker Jan Böhmermann hat sich mit dem Coronavirus infiziert. „Ich hab' Corona“, sagte der hörbar verschnupfte Böhmermann in seinem Podcast „Fest & Flauschig“ zu Kompagnon Olli Schulz. Der Podcast wurde am Montag beim Anbieter Spotify online gestellt und nach Angaben Böhmermanns am Sonntag aufgezeichnet.