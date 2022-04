Blome nicht erwünscht Zoff beim Nachrichtenmagazin „Spiegel“ Von Joachim Schmitz | 26.08.2013, 19:55 Uhr

Beim „Spiegel“ ist Feuer unterm Dach: Der neue Chefredakteur Wolfgang Büchner hat noch vor seinem Amtsantritt am 1. September so ziemlich die gesamte Redaktion gegen sich aufgebracht, indem er den bisherigen Vize-Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, Nikolaus Blome, zu seinem Stellvertreter ernannte. Am Montag forderten die Ressortleiter des Nachrichtenmagazins ihren künftigen Chef geschlossen auf, diese Entscheidung rückgängig zu machen.