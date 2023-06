Nationalmannschaft Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Fußball-WM der Frauen Bleibt der Fernseher aus? Von dpa | 14.06.2023, 15:03 Uhr

Eine Weltmeisterschaft im Fußball, doch die Spiele werden nicht im deutschen Fernsehen übertragen? Das hört sich erst mal komisch an, könnte aber so passieren. Am 20. Juli beginnt die Fußball-WM der Frauen. Bislang gibt es aber keinen Fernsehsender in Deutschland, der das große Turnier zeigen will. Warum?