Ein zweites Bekenntnis legte Schöneberger “zu ihrem Schuh-Tick ab: „Schuhe sind doch was Wunderbares. Ich denke immer, mit einem Schuh kauft man sich auch gleich ein neues Leben“. Und fügte hinzu: „Ein neuer Schuh bedeutet für mich einen neuen Stil, eine neue Philosophie, ein neues Styling. Ich kaufe auch gern extreme Sachen und trage sie dann gerne in der Talkshow, weil ich da sitze und nicht den ganzen Abend drauf stehen muss.“ Zwar habe sie ihre Schuhe nicht gezählt, doch besitze sie „eine Wand voll, vielleicht zwei mal vier Meter“. Häufig hält die Liebe allerdings nicht allzu lange: „Ich verschenke Schuhe auch nach einer Weile. Vier Monate finde ich sie super und dann auf einmal ganz nuttig - dann frage ich mich: Warum hatte ich bloß orange Lackschuhe? Ist ja ekelhaft.“

Sie gebe regelmäßig ihren eigenen Namen bei Google ein, bekannte Schöneberger weiter - „und wenn ich mir da die erste Seite der Ergebnisse durchlese, kriege ich eine Schaffenskrise.“ Nicht nur wegen des Kusses mit Ina Müller bei der letzten Echo-Preisverleihung könne sie niemals gemeinsam mit ihren Schwiegereltern den eigenen Namen googeln: „Gleich nach dem Kuss kommt meist ein Video, in dem Olli Pocher mir an die Brüste fasst. Gefühlt war das 1993, aber aus dem Internet ist es nicht rauszukriegen. Dann gibt’s noch meine nackten Füße bei Olli Geißen. Wenn ich mir diese Übersicht angucke, würde ich mich am liebsten aus dem Mediengeschäft zurückziehen.“

Eigene Sendungen wie die „NDR Talkshow“ sieht sich die Moderatorin niemals nachträglich an - und vergisst auch ihre Gäste ganz schnell wieder: „Ich setze mich ins Auto, und wenn ich die Pforte des NDR passiert habe, dann habe ich bereits vergessen, wer in der Sendung war und wie die Sendung war. Es beschäftigt und belastet mich null Komma null. Wenn ich nach Hause komme, und mein Mann fragt mich, wer heute da war, sage ich ihm: Tut mir leid, ich kann es dir leider nicht mehr sagen. In dem Moment, in dem ich meinen Job mache, tue ich das total passioniert, aber vorbei ist vorbei.“