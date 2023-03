Der Schauspieler Heinz Baumann ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Foto: imago images/Sven Simon up-down up-down Im Alter von 95 Jahren Bekannter Fernsehkommissar: Schauspieler Heinz Baumann gestorben Von dpa | 07.03.2023, 16:24 Uhr

Er spielte in zahlreichen Fernsehserien mit, doch wohl kaum eine Rolle machte ihn so bekannt, wie die des Hauptkommissars Ewald Strobel in „Adelheid und ihre Mörder“. Nun ist der Schauspieler Heinz Baumann im Alter von 95 Jahren gestorben.