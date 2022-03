Komikerin Carolin Kebekus FOTO: Rolf Vennenbernd Auszeichnung Bayerischer Kabarettpreis geht an Carolin Kebekus Von dpa | 11.03.2022, 13:07 Uhr | Update vor 32 Min.

Der bayerische Kabarettpreis geht in diesem Jahr an Carolin Kebekus. Der 41-jährigen Kölnerin wurde der Hauptpreis zugesprochen, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Freitag mitteilte.