Elf Landwirte und eine Landwirtin suchten bei „Bauer sucht Frau 2022“ die große Liebe. Bei einigen hat‘s gefunkt, bei anderen endete die 18. Staffel der Kuppelshow als emotionale Bauchlandung. Wie lief es für Erik und Julia?

Erik und Julia bei „Bauer sucht Frau 2022“

„Es fing so schön an“, seufzt Inka Bause, als sie beim großen Wiedersehen von „Bauer sucht Frau 2022“ mit Erik und Julia spricht. Und es stimmt: Zwar hatte Julia (23) den Hof von Erik (31) schon vor Ablauf der Hofwoche verlassen. In der eigentlichen Staffel kam ihr Entschluss allerdings unvermittelt. Im klärenden Gespräch warf sie dem Thüringer damals vor, dass er sich nicht intensiv genug nach ihr und ihren Interessen erkundigt habe. War das wirklich alles?

„Bauer sucht Frau 2022": Inka Bause erklärt, wer noch zusammen ist und wer nicht. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Erik und Julia: Was war vorgefallen?

Beim Wiedersehen erleben wir einen angegriffenen Erik. In spürbarer Zerknirschung bekennt er sich zu seiner Verletzung nach Julias Abgang – aber auch zu den Fehlern und Ungeschicklichkeiten, die auf sein eigenes Konto gehen. „Es gab schon Momente, die mich geärgert haben“, sagt Julia und erklärt noch einmal den Grund für ihren Abschied. Schon beim Scheunenfest hat Erik sie mit dem Namen seiner Ex-Freundin angesprochen, erinnert sie sich. Erst hat sie es auf die Aufregung geschoben – „aber wenn das dann zu Hause noch zwei-, dreimal passiert, das tut dann halt auch weh“. Ihr Befürchtung: Er ist über die alte Beziehung noch nicht hinweg. Erik betont, wie lange das alles schon her ist und wie sehr er mit seiner Ex abgeschlossen hat, sagt aber auch offen: „Das hat mich am meisten traurig gemacht, wie mir sowas passieren konnte. Von mir selber bin ich da sehr enttäuscht.“

Sind Erik und Julia noch zusammen?

Auch nach dem „Bauer sucht Frau“-Dreh haben Erik und Julia nicht mehr zueinander gefunden. Aber: Mit ihrer Offenheit machen beide beim Abschlussgespräch eine gute Figur. Vor dem Wiedersehen, sagt Julia, sei ihr „ein bisschen mulmig zumute“ gewesen; auch Erik war „sehr aufgeregt“. Vor der Kamera können die zwei sich aber wieder fröhlich in die Augen blicken. Mit der Liebe hat‘s nicht geklappt, mit der Aussöhnung schon.

Sendetermin: „Bauer sucht Frau 2022“: Das Finale zeigt RTL am Dienstag um 20.15 Uhr.