Elf Landwirte und eine Landwirtin suchten bei „Bauer sucht Frau 2022“ die große Liebe. Bei einigen hat‘s gefunkt, bei anderen endete die 18. Staffel der Kuppelshow als emotionale Bauchlandung. Wie lief es für Arne und Antje?

„Alle bis zum Ellenbogen in Kühen“: Inka Bause kritisiert die Anfänge von „Bauer sucht Frau“

Arne und Antje bei „Bauer sucht Frau 2022“

Wer mit den Mitarbeiten von „Bauer sucht Frau“ plaudert, hört immer wieder dieselbe Formulierung: Hoffentlich erleben wir dieses Jahr wieder einen Bruno-und-Anja-Moment! Bruno und Anja sind das Traumpaar aus Staffel 2 – und ihre Liebe auf den ersten Blick steht allen am Set auch 15 Jahre danach noch als ewiges Ideal vor den Augen.

Auch „Bauer sucht Frau 2022“ hatte einige Paare, denen man Woche für Woche fröhlicher beim Verlieben zusehen konnte. Arne und Antje gehören ganz sicher dazu. An dieser Geschichte war einfach alles sehenswert: Arnes niedersächsischer Fachwerkhof würde in jedem Reisejournal bestehen. Die Einblicke ins Käserei-Handwerk hätten auch der „Sendung mit der Maus“ Ehre gemacht. Und am schönsten war natürlich zuzusehen, wie diese beiden still zufriedenen Menschen sich vom ersten Tag an immer verliebtere Blicke zuwarfen!

Arne im Liebesglück: Der „Bauer sucht Frau“-Kandidat im Interview

So ging es los: Mich- und Käsebauer Arne (31) aus Niedersachsen lernt auf dem Scheunenfest Antje (31, l.) und Katharina (30) kennen

Sind Arne und Antje noch zusammen?

Selbstverständlich ist die Romanze seit dem Drehschluss nur intensiver geworden. Schon in der eigentlichen Staffel haben die beiden angefangen, ihre erste gemeinsame Wohnung zu renovieren. Beim großen Wiedersehen sagt Antje jetzt Sätze wie diesen: „Ich war vorher so ziellos und habe mich oft gefragt: Was hat dieses Leben für einen Sinn? Und dann kam Arne.“ Wann hat sie begriffen, dass es diesmal für immer ist, fragt Inka Bause. Antje: „Als ich sein Video gesehen habe.“ Also, schon bevor sie sich auch nur auf ihn beworben hatte. Wie geht es mit den beiden weiter? Sucht die Podologin sich Arbeit in der Nähe von Arnes Hof? Nein, sagt er, sie sucht und findet Arbeit auf dem Hof. Antje fängt in der Hofkäserei an, und nach dem Fest zum Staffelabschluss bringt sie dann noch ihre Katzen zu Arne, sagt sie. „Und dann ist es endgültig.“

