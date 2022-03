Schauspieler Milberg FOTO: Frank Molter «Tatort» Axel Milberg war aufgeregt bei Dreh mit Sohn August Von dpa | 08.03.2022, 07:29 Uhr | Update vor 2 Std.

Zweimal Milberg in einem Kieler „Tatort“ - Sohn August spielt den Ermittler Borowski in jungen Jahren. Vater Axel war dabei am Set nach eigenen Worten der Aufgeregtere.