FOTO: Arte up-down up-down Louise beauftragt Profikiller Michel Pinchon (Bouli Lanners) damit, ihren Chef umzubringen. Was sie jedoch nicht ahnt: Michel ist zwar ein Waffennarr, aber absolut kein Profi. Arte, Mittwoch, 18. Januar 2012, 20.15 Uhr Schon gesehen: Louise hires a Contract Killer Von Tobias Sunderdiek | 17.01.2012, 13:10 Uhr

Schluss! Aus! Vorbei! Noch bevor der Film so richtig in Fahrt kommt, scheint das Leben seiner Heldin Louise (Yolande Moreau als Trampel) so gut wie beendet zu sein. Der Analphabetin, die in einem abbruchreifen Hochhaus lebt, ist gekündigt worden. Ihre Arbeitsstelle in der Picardie hat über Nacht geschlossen, die Abfindung ist kümmerlich. Doch sie und ihre Kolleginnen sinnen auf Rache. Also legen sie 20000 Euro zusammen, um den Chef durch einen Profikiller ermorden zu lassen. Dummerweise nimmt ausgerechnet der Aufschneider Michel (Bouli Lanners) den Job an.