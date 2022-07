Sibel Kekilli wurde für ihre Rolle in „Die Fremde“ mit einem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet – nicht allein aufgrund des brisanten Stoffes, sondern wegen der gelungenen Umsetzung. Der gebürtige Türke Su Turhan zeigt mit „Ayla“, wie man einen solchen Stoff verhunzen kann: Teetassen in Nahaufnahme, Straßenbahnschienen in Nahaufnahme, Damenrasierer in Nahaufnahme. Was wie Kunst daherkommt, ist hier streckenweise nichts anderes als schlampiges Handwerk. Der Schnitt sorgt allzu oft für Verwirrung, der orientalisch-poppige Soundtrack für eine kitschige Grundstimmung, die vorgestanzten Dialoge für eine oft schwer erträgliche Verflachung der Figuren. Dazu gesellt sich das teils überzogene, teils einfach nur schwache Spiel einiger Darsteller. Unterm Strich ein unsauber erzählter und inszenierter Film in Betroffenheitsverpackung – gut gedacht, aber schlecht gemacht.