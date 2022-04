Manchmal verstecken sich Perlen im Arte-Programm. So der Spielfilm „Das letzte Wort“ von Autor Paul Hengge und Regisseur Didi Danquart. Vordergründig ist er ein Krimi mit Raubmord zu Beginn und Überführung des Täters am Schluss. Die meiste Zeit zwischendurch aber ist er ein Kammerspiel, in dem zwei Menschen über die großen Themen streiten: Schuld und Vergebung, Freiheit und Verantwortung, Selbstbestimmung und Schicksal, Glaube und Lüge.