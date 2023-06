Moderatorin Caren Miosga bei der Deutsche Fernsehpreis 2022 - Die TV-Highlights des Jahres in den MMC-Studios in Ossendo Foto: imago images/Panama Pictures up-down up-down ARD strukturiert Talkshow-Programm um Caren Miosga übernimmt Show von Anne Will – Maischberger kommt nun häufiger Von dpa | 23.06.2023, 13:19 Uhr

Es wurde bereits spekuliert, nun ist es offiziell: Caren Miosga soll den Sonntags-Talk von Anne Will übernehmen. Die ARD will allerdings noch weitere Umstrukturierungen am Polit-Talk-Programm vornehmen.