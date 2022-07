Sympathie sieht anders aus: Der Schweizer Ermittler Matteo Luethi (Roland Koch, links) pfuscht Kriminalhauptkommissarin Klara Blum ins Handwerk. FOTO: SWR up-down up-down ARD, So., 7.10., 20.15 Uhr Schon gesehen: Der neue Tatort „Nachtkrapp“ mit Eva Mattes Von Joachim Schmitz | 06.10.2012, 05:36 Uhr

Es ist ein wenig sonderbar: Eigentlich feiert der SWR mit diesem Krimi das zehnjährige Jubiläum seines Bodensee-„Tatorts“, doch ins Zentrum des Films rückt nicht etwa Langzeit-Ermittlerin Klara Blum (Eva Mattes), sondern ein neuer Schweizer Fahnder: Matteo Lüthi (Roland Koch) tritt quasi die Nachfolge des Kollegen Flückiger (Stefan Gubser) an, der ja mittlerweile einen eigenen „Tatort“ in Luzern hat. Mit dem feinen Unterschied, dass Klara diesmal längst nicht so viel Sympathien entwickelt.