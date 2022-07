Den Einwand, dass dieses Konzept doch stark an eine Kreuzung aus „Schlag den Raab“ und „Fünf gegen Jauch“ (Mit seiner Firma i&u fungiert Günther Jauch auch bei „Opdenhövels Countdown“ als Produzent) erinnert, mag der neue ARD-Allzweck-Moderator nicht gelten lassen. Eine Show, in der Kandidaten verschiedene Aufgaben bewältigen müssen, lasse sich nun mal nicht komplett neu erfinden. Aber mit der Regel, dass die Kandidaten sowohl im Team als auch einzeln gegeneinander antreten müssen, habe man doch ein völlig originäres Element in der Sendung, betont er.

Beim WDR, der für diese Show verantwortlich zeichnet, verband man mit Opdenhövels Verpflichtung im vergangenen Jahr die Hoffnung, er möge ein paar jüngere Zuschauer von Pro Sieben ins Erste locken.Immerhin hatte der Moderator dort in den letzten Jahren Stefan Raab bei dessen unterschiedlichen Wettkämpfen schlagfertig zur Seite gestanden. Als Jugend-Beauftragter der ARD mag sich Opdenhövel dennoch nicht sehen. „Davon steht nichts in meinem Vertrag“, sagt er. Und auch bei den Kandidaten könne von Jugendwahn keine Rede sein. „Um sich für die Show erfolgreich zu bewerben, muss man keineswegs den Iron Man absolviert haben. In letzter Zeit mal ein Schwimmbad von innen gesehen zu haben kann gewiss nicht schaden, aber im Prinzip setzen wir bei den Kandidaten auf eine bunte Mischung aus Jung und Alt.“

Wenn man gemeinsam mit Matthias Opdenhövel auf die Stationen seiner TV-Karriere blickt, scheint er selbst kaum fassen zu können, was er von „Bitte lächeln“ über „Hast du Töne?“ bis „Die Quiz Show“ in den letzten 20 Jahren schon so alles wegmoderiert hat. Rund ein Dutzend Formate kommen da zusammen und bis auf RTL und das ZDF hat er schon für so ziemlich alle Sender vor der Kamera gestanden.Seine ersten Gehversuche hat Opdenhövel seinerzeit bei VIVA unternommen. Denkt man an Heike Makatsch, Jessica Schwarz, Sarah Kuttner oder nicht zuletzt an Stefan Raab, scheint der ehemalige Musikkanal im Rückblick wie ein Biotop für den Fernsehnachwuchs. „In den ersten Jahren des Senders“, erinnert sich Opdenhövel, „hatten wir die große Chance, uns auszuprobieren. Diesen medialen Sandkasten für Nachwuchsleute gibt es heute nirgendwo mehr. Ich kam damals vom Radio und hatte von Fernsehen keinen blassen Schimmer. Wir sind dann mit dem Auftrag ,Macht mal‘ mehr oder minder einfach ins kalte Wasser geworfen worden. Da war sicher viel Dilettantismus im Spiel, aber auf der anderen Seite herrschte auch eine ungeheuer kreative Aufbruchstimmung. Nach etwa vier Jahren wurde es auch bei VIVA professioneller und damit ein Stück langweiliger.“Dass er mal eine ARD-Show moderieren würde, die sogar seinen Namen trägt, hätte sich der bekennende Gladbach-Fan damals natürlich auch nicht räumen lassen. „Schließlich hat man schon“, so der zweifache Familienvater, „sehr früh in meiner Fernsehlaufbahn versucht, mich zu einem Künstlernamen zu drängen, weil sich meinen echten angeblich keiner merken könne. Und von meiner Brille sollte ich mich am besten auch gleich verabschieden.“

Opdenhövels Countdown, ARD, Donnerstag, 12. April, 20.15 Uhr