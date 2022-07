Vor wenigen Tagen meldete RTL II gar Ungeheuerliches: „,RTL II News‘ schlagen die ARD-Tagesschau“, hieß es in einer Pressemitteilung. Das ist so natürlich nicht ganz richtig. Tatsächlich aber nähern sich die Einschaltquoten der „RTL II News“ bei den jüngeren Zuschauern denen der ARD-„Tagesschau“ an.

Es ist schon ein Kreuz mit RTL II. Ständig auf Krawall gebürstet, übt sich der kleine Sender permanent in postpubertärem Tabubruch. Als aktuelles Beispiel sei hier nur die bei jungen Leuten äußerst beliebte Pseudo-Realityshow „Berlin – Tag & Nacht“ genannt, in der fiktive Möchtegern-Machos, Sänger und Clubbetreiber auch schon mal auf echte Sternchen wie Sarah Knappik stoßen. Grenzüberschreitende Provokationen ziehen sich dabei stets als roter Faden durch die dürren Handlungsanweisungen an die Protagonisten.

Die Sendung erzielt mittlerweile regelmäßig bis zu 25 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 29 Jahren. Davon profitieren natürlich auch direkt im Anschluss die „RTL II News“. Durchschnittlich 9,5 Prozent in dieser Altersgruppe verfolgten im April die RTL-II-Nachrichten. Was dem Münchener Sender prompt eine Stichelei in Richtung der ARD-„Tagesschau“ wert war. „,RTL II News‘ schlagen die ARD-Tagesschau“, prahlte es aus einer Pressemitteilung hervor. Die „Tagesschau“ sei demnach mit nur 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen auf Platz zwei verwiesen worden. Eine Rechnung, der sich Kai Gniffke, erster Chefredakteur von ARD-aktuell, nicht anschließen möchte. „Wir hatten bei den 14- bis 29-Jährigen von Januar bis April jeden Tag im Durchschnitt 310000 Zuschauer. Das sind 50000 mehr, als RTL II hatte. Auch unser Marktanteil ist höher“, konstatiert Gniffke gegenüber unserer Zeitung. Die unterschiedlichen Zuschauerzahlen und Marktanteile lassen sich damit erklären, dass die ARD-„Tagesschau“ nicht nur im Sender Das Erste der ARD läuft, sondern zeitgleich auch in vielen dritten und weiteren ARD-Programmen zu sehen ist. Tatsächlich bezieht sich die Zahl 8,2 „ausschließlich auf die 20-Uhr-Ausgabe im Ersten“, betont NDR-Pressesprecherin Iris Bents. „Insgesamt hatte diese Ausgabe im April bei den 14- bis 29-Jährigen einen Marktanteil von 10,64 Prozent“. Womit die ARD-„Tagesschau“ zeitgleich auf neun Sendern um 20 Uhr bei den ganz jungen Zuschauern nur noch mit gut einem Prozentpunkt vor den „RTL II News“ liegt, die damit auf jeden Fall einen Achtungserfolg für sich verbuchen dürfen. Aber steckt dahinter nur ein Mitnahmeeffekt der quotenstarken Sendung „Berlin – Tag & Nacht“? Wohl auch, meint RTL-II-Chefredakteur Jürgen Ohls im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber nicht nur. RTL II spreche nun einmal die Sprache dieser jungen Zielgruppe und komme deswegen auch mit den hauseigenen Nachrichtensendungen gut an. Nachrichtensendungen? Manche Kritiker schütteln angesichts von „VIP-News“ oder dem samstäglichen „Wochen-Rap-Blick“ verständnislos den Kopf, wenn von den „RTL II News“ die Rede ist. Aber dort kommen selbstverständlich auch handfeste Nachrichten aus Politik und Wirtschaft vor. „Die Jugendlichen sind ja nicht doof“, weiß Ohls. „Sie haben nur in der Mehrzahl kein Interesse an der Art und Weise, wie gerade politische Themen beispielsweise in der ARD-,Tagesschau‘ dargeboten werden.“