Abba-Star Agnetha Fältskog (73) hat zum ersten Mal seit zehn Jahren neue Musik als Solo-Künstlerin veröffentlicht. Beim britischen Radiosender BBC Radio 2 war das Lied am Donnerstagmorgen in der „Breakfast Show“ von Moderatorin Zoe erstmals zu hören.

Agnetha kam zusammen mit Songwriter Jorgen Elofsson höchstpersönlich ins Studio, um ihre neue Single vorzustellen und erzählte von ihrer neuen Musik.

Sie arbeitete mit Elofsson an einem Remix ihres letzten Soloalbums „A“, das vor zehn Jahren erschienen ist. Das neue Album soll „A+“ heißen und die gleichen Songs enthalten, nur mit einem neuen Sound. „Wir lassen es völlig neu klingen“, so Agnetha. Es soll am 13. Oktober erscheinen.

Jorgen Elofsson hat aber auch ein neues Lied geschrieben: „Where Do We Go From Here?“. Er spielte Agnetha ein Demo-Tape davon vor, auf dem eine junge Frau den Song sang. „Ich dachte, ich kann es nie so wie sie, aber dann versuchte ich es und es wurde sehr gut“, erzählte Agnetha in der BBC-Show. Jetzt sei sie sehr stolz darauf.

„Ich bin nicht mehr so jung und ich bin sehr dankbar, dass ich immer noch meine Stimme habe.“ Agnetha Fältskog Mitglied von Abba

So klingt das neue Lied von Agnetha:

Agnetha kündigte Projekt auf Instagram an

Angekündigt wurde das neue Lied am späten Dienstagabend auf dem Instagram-Account der Sängerin. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Fältskog dort angedeutet, dass sie an einem neuen Projekt arbeitet.

Die 1950 in Jönköping geborene Agnetha Fältskog bildete zusammen mit ihrem früheren Partner Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad die schwedische Kultband Abba.

Nach dem Welterfolg mit der Popgruppe brachte sie in den 1980er Jahren drei Alben als Solo-Künstlerin heraus. Später folgten zwei weitere, zuletzt „A“ im Jahr 2013.

Im November 2021 hatten Abba dann ihr erstes gemeinsames Studioalbum seit fast 40 Jahren veröffentlicht.