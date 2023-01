Wollte bei der WM in Katar offenbar nicht auftreten: der US-amerikanische Rapper Eminem. Archivfoto: imago images/ZUMA Wire up-down up-down Laut Rap-Kollege 50 Cent Trotz Millionen-Gage: Eminem verzichtete auf Auftritt bei Fußball-WM in Katar Von Jakob Patzke | 11.01.2023, 12:47 Uhr

Der gemeinsame Auftritt von Eminem und 50 Cent in der Halbzeitshow beim Super Bowl im vergangenen Jahr wurde weltweit gefeiert. Warum also das Ganze nicht in Katar wiederholen, dachten sich offenbar die Organisatoren der Fußball-WM. Doch daraus wurde nichts.