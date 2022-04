„Eisbär, Affe & Co“ erzählt Geschichten aus dem Stuttgarter Zoo, „Nashorn, Zebra & Co“ von Tieren im Münchner Tierpark Hellabrunn und „Elefant, Tiger & Co“ über die Bewohner des Zoos in Leipzig. Und das sind nicht einmal alle Sendungen, die immer nachmittags unter dem Begriff „Zoogeschichten“ in der ARD aus deutschen Tiergehegen berichten. Auch das ZDF setzt auf Tiere, hier heißen die Sendungen „Tierische Kumpel“ oder „Tierisch Kölsch“. Offenbar hat fast jeder größere Zoo in Deutschland seine eigene Fernsehserie. Tiere gehen schließlich immer, so lautet ein ungeschriebenes Gesetz der Fernsehbranche. Und die Zuschauer danken es den Sendern mit stabil guten Quoten am Nachmittag.

Warum also nicht die Tierliebe der Zuschauer mit ihrem Fernweh verbinden? Aus diesen zwei Faktoren ist jedenfalls die neue Tierdoku-Serie „Das Waisenhaus für wilde Tiere – Abenteuer Afrika“ konzipiert. Gezeigt wird das Leben auf der Harnas-Farm in Namibia zwischen Füttern eines Stachelschweinbabys, Spaziergang mit Löwen, Arzteinsätzen am Geparden und Ausflug mit Affen. Dabei weht ein Hauch der legendären 60er-Jahre-Fernsehserie „Daktari“ durch die Luft.

Die Harnas-Farm ist ein etwa 100 Quadratkilometer großes Anwesen. Hier werden seit vielen Jahren Wildtiere aufgepäppelt, deren Eltern erschossen oder die verletzt wurden. Begonnen hat die Geschichte der Farm mit einem kleinen ausgemergelten Affen, den die Besitzerin der Farm, Marieta van der Merwe, vor 28 Jahren einem Straßenhändler für ein paar Cent abkaufte. Mit der Zeit wurde aus der Farm die „Harnas Wildlife Foundation“, die, unterstützt von Spenden und Freiwilligenarbeit, das Ziel verfolgt, die Tiere eines Tages wieder in freier Wildbahn auszuwildern.

Mit den Jahren wurden es immer mehr Tiere – Löwen, Geparden, Leoparden, Antilopen, Paviane, Wildhunde, Affen und diverse Kleintiere finden sich auf der Farm. Das allein ist schon putzig genug für die Zuschauer.

Doch diese Serie ist etwas anders als die üblichen Zoogeschichten, und das nicht nur wegen der Aufnahmen unter afrikanischer Sonne. Denn Harnas lebt von freiwilligen Mitarbeitern aus aller Welt. Und die spielen in der Serie nach den Tieren die zweite Hauptrolle.

Jeden Freitag kommen neue Helfer auf Harnas an, meist junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, die auf der Farm mithelfen und dafür sogar noch knapp 500 Euro pro Woche Aufenthalt zahlen. „Harnas erhält keinerlei staatliche Unterstützung, sondern lebt allein von Spenden“, erklärt Lasse Abraham im Gespräch mit unserer Zeitung die Spendierfreude der Volunteers. Der 22-jährige Hamburger ist einer der Helfer auf der Farm, der in der Serie immer wieder auftaucht. In der ersten Folge begleitet er beispielsweise ein Rudel Löwen, das langsam an ein Leben in Freiheit gewöhnt werden soll. „Die Dreharbeiten haben sich sehr gut an das Leben auf der Farm angepasst und die Abläufe oder Tiere überhaupt nicht gestört.“ Allerdings sind die Menschen auf Harnas auch Filmteams gewohnt, gibt es doch schon mehrere Dokumentationen über das Projekt.