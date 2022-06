Haiti? Da war doch was … Obwohl es gerade mal drei Jahre und drei Monate her ist, haben viele von uns längst wieder verdrängt, dass dort ein verheerendes Erdbeben im Januar 2010 mit 230000 Opfern ähnlich apokalyptische Folgen hatte wie der Tsunami in Südostasien ein paar Jahre zuvor. Urplötzlich schaute die Weltöffentlichkeit auf den kleinen, armen Staat in der Karibik – und trug elf Milliarden Dollar an Spendengeldern zusammen. Hollywoodstars, Politiker, Tausende Organisationen – alle wollten helfen. Und die Katastrophe schien eine Chance für das geschundene Land zu sein. „Es ist alles da: Geld, technische Mittel, ein Minimum an politischem Willen, Dringlichkeit, Führungskraft – eine unschlagbare Kombination“, sagt der Filmautor und ehemalige haitianische Kulturminister Raoul Peck im Laufe seiner Dokumentation. Blanker Hohn. Denn er zeigt schonungslos, aber niemals überzogen polemisch auf, wie die Hilfe zur zweiten Katastrophe wird.