Corona-Impfung FOTO: Christian Charisius Politik Zweite Booster-Impfung in Pflegeeinrichtungen Von dpa | 18.02.2022, 14:41 Uhr | Update vor 10 Std.

In Pflegeeinrichtungen Mecklenburg-Vorpommerns wird damit begonnen, Bewohner und Mitarbeiter zum vierten Mal gegen Corona zu impfen. „Mit einer zweiten Booster-Impfung kann dem nachlassenden Schutz entgegengewirkt werden. Wir planen erneut, mobile Impfteams in den Pflegeeinrichtungen und Angeboten der Eingliederungshilfe einzusetzen. Dieses Vorgehen hat in der Vergangenheit gut funktioniert“, erklärte die für die Pandemiebekämpfung zuständige Sozialstaatssekretärin Frauke Hilgemann am Freitag in Schwerin.