In beiden Fällen sei niemand verletzt worden, hieß es aus Sicherheitskreisen in der Provinzhauptstadt Al-Arisch. Die Anschläge hätten sich gegen Konvois von Armee und Polizei gerichtet, die zwischen Al-Arisch und Rafah an der Grenze zum palästinensischen Gazastreifen unterwegs gewesen seien. Die Polizei nahm in dem Gebiet nach eigenen Angaben acht mutmaßliche Extremisten fest, darunter vier Palästinenser.