Hilfen für Privatpersonen Heizkosten-Zuschuss: Bislang mehr als 10.000 Anträge in den nördlichen Flächenländern Von Leon Grupe | 12.05.2023, 08:00 Uhr

Seit einer Woche können Menschen in den nördlichen Flächenländern über ein Online-Portal Zuschüsse für ihre Öl- oder Pelletheizung beantragen. Nicht in allen Fällen wird die Hilfe genehmigt. So viele Anträge wurden bislang in Niedersachsen gestellt.