Rainer Maria Woelki FOTO: Oliver Berg Kirche Zukunft von Erzbischof Woelki: Bätzing mahnt Papst zu Eile Von dpa | 07.03.2022, 15:43 Uhr | Update vor 30 Min.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, drängt den Vatikan zu einer schnellen Entscheidung über die Zukunft von Kardinal Rainer Maria Woelki. Der Erzbischof von Köln hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Lange zusehen werde man nicht können, sagte Bätzing am Montag im Wallfahrtsort Vierzehnheiligen in Bayern zum Auftakt der DBK-Frühjahrsvollversammlung in Richtung Rom.