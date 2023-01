Räumung Foto: Christoph Driessen/dpa up-down up-down Braunkohle Zu Klaviermusik rückt die Polizei nach Lützerath ein Von dpa | 11.01.2023, 13:52 Uhr

Tag X in Lützerath: Am Mittwoch dringt die Polizei in das kleine rheinische Dorf ein, das sich dem Braunkohletagebau widersetzt. Die Aktion verläuft zunächst unerwartet reibungslos.