Ukraine-Krieg Zehntausende zu Friedensdemonstration in Hamburg erwartet Von dpa | 04.03.2022

In der Hamburger Innenstadt wollen an diesem Samstag erneut Zehntausende gegen den russischen Angriffskrieg und für Solidarität mit der Ukraine auf die Straße gehen. Die Veranstalter der Demonstration unter dem Motto „Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa“, rechneten mit 50.000 Teilnehmern, sagte am Freitag einen Polizeisprecherin. Unterstützt von zahlreichen Jugendorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen hat die ukrainische Diaspora zu der Demo aufgerufen.