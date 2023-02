Peilt die erste Regierungsbeteiligungen ihrer Partei an: AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Archivfoto: dpa/Fabian Sommer up-down up-down In den Bundesländern Zehn Jahre nach Gründung: AfD strebt Regierungsbeteiligungen an Von afp | 05.02.2023, 11:22 Uhr

Am Montag feiert die AfD den zehnten Jahrestag ihres Bestehens. Die Partei will ihre Strategie verstärkt auf erste Beteiligungen an Landesregierungen ausrichten. Experten vermuten, 2024 könnte „das große Jahr der AfD“ werden.