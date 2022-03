Ukraine-Konflikt - Ankunft Flüchtlinge im Hauptbahnhof FOTO: Marcus Brandt Schutzsuchende Zahl neuer Ukraine-Flüchtlinge nimmt etwas ab Von dpa | 21.03.2022, 16:27 Uhr | Update vor 44 Min.

Die Zahl der neu in Hamburg angekommenen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist etwas gesunken. Am Sonntag seien insgesamt rund 450 Schutzsuchende in die Hansestadt gekommen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor waren in der der vergangenen Woche täglich im Schnitt fast 1000 Menschen gekommen.