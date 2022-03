Ukraine-Geflüchtete in Hamburg FOTO: Jonas Walzberg Ukraine-Krieg Zahl der neuen Kriegsflüchtlinge in Hamburg sinkt weiter Von dpa | 30.03.2022, 17:24 Uhr | Update vor 21 Min.

Die Zahl der neu nach Hamburg kommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nimmt weiter ab. Am Dienstag erreichten insgesamt rund 400 Schutzsuchende die Hansestadt, wie ein Sprecher der Innenbehörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Am Montag seien es noch rund 500 Schutzsuchende gewesen.