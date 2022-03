Ukraine-Krieg - Hamburg FOTO: Christian Charisius Migration Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine bleibt auf hohem Niveau Von dpa | 17.03.2022, 20:08 Uhr | Update vor 49 Min.

Die Zahl der aus der Ukraine nach Hamburg geflüchteten Menschen steigt weiter an. Zuletzt wurden wieder fast 1000 Neuankömmlinge gezählt, so dass offiziell nun rund 14.000 Schutzsuchende in der Stadt sind. Inoffiziell dürften es jedoch noch mehr sein.