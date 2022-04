Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Fallzahlen Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt in NRW weiter leicht Von dpa | 05.04.2022, 08:43 Uhr | Update vor 43 Min.

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht gesunken. Am Dienstag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) für das bevölkerungsreichste Bundesland eine Inzidenz von 1184 (Vortag: 1193). Bundesweit lag der Wert bei 1394. Den Behörden in NRW wurden 45 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt.