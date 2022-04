Blaulicht FOTO: David Inderlied Straftat Z-Symbole auf Brücken geschmiert: Staatsschutz ermittelt Von dpa | 13.04.2022, 05:38 Uhr | Update vor 28 Min.

Z-Symbole und der Schriftzug „Putin kommt“ sind auf zwei Brücken in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprüht worden. Der Staatsschutz in Schwerin ermittele wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten sowie Sachbeschädigung durch Graffiti, teilte die Polizei am Dienstag mit.