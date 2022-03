Dennis Thering (CDU) FOTO: Jonas Walzberg Ukraine-Krieg „Z“-Symbol: Thering für strafrechtliche Konsequenzen Von dpa | 27.03.2022, 14:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Im Zusammenhang mit der Verbreitung von Sympathiebekundungen für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine - etwa in Form eines „Z“ - hat Hamburgs CDU-Fraktionschef Dennis Thering rechtliche Konsequenzen gefordert. Angesichts des „abscheulichen“ Krieges in der Ukraine gelte es, „öffentliche „Bekenntnisse und kriegstreiberische Propaganda in Form von Symbolen und Buchstaben aus der Öffentlichkeit in Hamburg zu verbannen“, sagte er am Sonntag.