YouTube FOTO: Monika Skolimowska Videoplattform Youtube sperrt Leugner der russischen Invasion Von dpa | 11.03.2022, 19:07 Uhr | Update vor 34 Min.

In Russland wird statt von einem Krieg von einer „friedenserhaltenden Operation“ gesprochen - auch in Beiträgen, die auf Youtube geteilt werden. Die Plattform will verstärkt dagegen vorgehen.