Ministerpräsident Wüst FOTO: Bernd Thissen Politik Wüst sagt Ukraine-Flüchtlingen und Kommunen Unterstützung zu Von dpa | 03.03.2022, 11:16 Uhr | Update vor 26 Min.

Bei einem Besuch der zentralen Aufnahmestelle für Vertriebene und Flüchtlinge in Unna hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen jede mögliche Unterstützung zugesagt. „Wer vor Putins Krieg flieht, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen“, sagte er am Donnerstagmorgen in Unna-Massen.