Wüst lobt «beispiellose Welle der Solidarität» FOTO: Rolf Vennenbernd Ukraine-Krieg Wüst lobt „beispiellose Welle der Solidarität“ Von dpa | 06.03.2022, 09:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Hilfsbereitschaft und Solidarität mit der Ukraine gedankt. Die Sorgen um Angehörige und Freunde in der Ukraine oder in Russland und um die weitere Entwicklung auch in Europa seien groß. „Trotz all dieser Sorgen erleben wir derzeit eine beispiellose Welle der Solidarität“, sagte der CDU-Politiker in einem Video. „Unser Land zeigt sich in diesen Tagen von seiner besten Seite.“ Die Menschen, die aus der Ukraine nach NRW kämen, seien „hier sicher und willkommen“.