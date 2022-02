Ministerpräsident Wüst und die ukrainische Generalkonsulin FOTO: Mark Hermenau Politik Wüst kündigt Hilfsgüter aus NRW für die Ukraine an Von dpa | 24.02.2022, 15:32 Uhr | Update vor 40 Min.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat Hilfszulieferungen für die von Russland attackierte Ukraine angekündigt. Derzeit werde geprüft, welche Hilfsgüter zügig zusammengestellt werden könnten, sagte er am Donnerstag in Düsseldorf. Darüber hinaus stehe für ihn fest: „Wenn Menschen auf der Flucht vor Krieg Hilfe in Deutschland suchen, steht Nordrhein-Westfalen bereit.“